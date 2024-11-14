Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de gerçekleşecek.

YENİ HAREKAT GÖRÜŞMESİ Mİ?

A Haber Muhabiri Murat Sekban görüşme ilişkin yaptığı açıklamada "Sürpriz olarak nitelendirebiliriz. Cumhur İttifakı'nın iki lideri önemli bir görüşme yapacak. Terörle mücadele konusu son derece sıcak ve iki lider de bu konuda mesajlar vermişti. En son iki lider 3 Ekim'de görüşmüştü. 2024 yılında 8. kez görüşmüş olacaklar. Meclis'teki yasama sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunulacak." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PEŞ PEŞE HAREKAT SİNYALİ



Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Kasım'da "İnşallah önümüzdeki dönemde teröristler ile ülkemiz arasındaki bağlarını keseceğiz. 40 yıllık kuklaların terör oyununu bozacağız" diyerek harekatın işaret fişeğini atmıştı.

Erdoğan, Riyad ve Bakü dönüşü uçakta "Her an sınır ötesi operasyonlarımıza başlayacak hazırlığımız mevcut. Sınırlarımızda hala teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor ve burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil" sözleriyle 'kararlıklık' mesajı vermişti.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli (AA)



BAHÇELİ: PKK İÇİN SON YAKLAŞMIŞTIR



MHP lideri Devlet Bahçeli de "Önümüzdeki süreçte ülkemizin terör kamburundan kurtulması muhtemel değil, muhakkak bir akıbettir. Terör ve bölücülük sorunuyla daha fazla yaşamamız, böylesi bir kanlı külfete daha çok katlanmamız imkansızdır. Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Hiçbir terörist için emniyetli bir alan kalmamıştır. Terör örgütünü kaynağında imha etmek, bölücülüğün yuvalandığı siyasi ve sivil toplum kolonlarını kesmek, milli beka meselesidir" demişti.