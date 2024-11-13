Hükümetin ölülere oy kullandırdığı yalanını ortaya atan Nasuh Mahruki gözaltında!

Sürekli devlet kurumlarını hedef göstererek tehdit eden eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir skandala daha imza attı.

"ÖLÜLERE BİLE OY KULLANDIRIYOR"

Halkı ayaklanmaya çağıran, hükümetin ölülere oy kullandırdığı yalanını ortaya atan mahuruki, "CHP gerçek bir nüfus sayımı yaptırmadan ve gerçek seçmen sayısını bulmadan yani mevcut nüfus ve seçmen kayıtlarındaki sahtekarlıkları bulup temizlemeden herhangi bir seçimi asla kazanamaz. İktidar FETÖ'den aldığı akılla ölülere bile oy kullandırıyor, sayısız yabancıya yasadışı vatandaşlık dağıtıyor ve seçimleri hem CHP'nin yanlış aday göstermesiyle hem de sahtekarlıkla kazanıyor. Başta CHP olmak üzere koca muhalefet, toplumun çoğunluğunun da açık talebi olduğu halde parmak boyasını geri getirmeyi beceremediği için de, bir kişiye bilmemkaç tane kimlik vererek farklı farklı sandıklarda oy kullandırıyorlar ve seçimleri böyle böyle kazanıyorlar." şeklinde konuştu.

YSK'YI TEHDİT ETTİ

Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu üyelerini tehdit eden Mahruki, "Devran değiştiğinde bütün üyeleri vatana ihanetten yargılanacak olan ve Anayasa'yı ihlal etmenin ötesinde Anayasa'yı tağyir, tebdil, ilgadan yani Anayasa'yı kaldırma, bozma ve hükümsüz bırakmadan yani Anayasal Düzeni yürürlükten kaldırma suçlarından yargılanacak olan ve her seferinde benzer suçları fütursuzca işleyen YSK'dan adaletli bir seçim beklemek işbirlikçilik ve ihanet değilse aptallıktır. Hala YSK'ya güvenip de kendi kontrol mekanizmasını hatasız ve %100 işe yarayacak şekilde kurmadan seçime girenler o seçimi kazanmak istemiyor demektir. Bunu tam 12 seçim yaşadık. Başta CHP bunu bize bir kez daha göz göre göre yaşatırsa, Teröristbaşı'nın da hapisten çıkarılmasıyla ve sığınmacı kılığında ülkemize doldurulmuş belki yüzbinlerce belki milyonlarca cihatçı teröristin harekete geçirilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir iç savaşla yıkılmaya mahkum demektir. Bu çocuk oyuncağı değildir ve çok, çok ciddiye alınması gereken bir durumdur ve son pişmanlık da fayda etmeyecektir." şeklinde konuştu.





GÖZALTINA ALINDI

Halkı ayaklanmaya çağıran, hükümetin ölülere oy kullandırdığı yalanını ortaya atan, YSK üyelerini yargılamakla tehdit eden, Devleti ve kurumlarını sürekli hedef gösteren, tehdit eden, Siyasilere hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞTİ

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 06.02.2018 tarihinde de bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Nasuh Mahruki hakkında ''Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret'' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.