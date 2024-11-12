Başkan Erdoğan Azerbaycan’da! Dünya Liderleri İklim Zirvesi’ne katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Erdoğan başkent Bakü'ye ulaştı.

ALIYEV VE GUTERRES KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne (WLCAS) katılmak üzere geldiği Bakü'de programına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte konferansın gerçekleştirildiği Bakü Olimpiyat Stadyumu'na geldi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Aliyev ve Guterres karşılamanın ardından basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı İlham Aliyev karşıladı (İHA)

BAKÜ'DE AİLE FOTOĞRAFI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi kapsamında gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Bakü'de aile fotoğrafı (İHA)

Zirvede, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" dâhilinde bazı etkinliklerin düzenlenmesi için çalışma yapılıyor.

İŞTE ELE ALINACAK KONULAR

Başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacağı COP29, 11-22 Kasım'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da karşılandı (DHA)

100 ÜLKE LİDERLER KATILIM SAĞLAYACAK

Azerbaycan tarihindeki en büyük uluslararası organizasyon olan COP29'un resmi açılışı 12 Kasım'da yapılacak ve 12-13 Kasım'da yaklaşık 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) düzenlenecek.

COP29'a katılacak liderlerin arasında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gibi isimler de bulunuyor.

HAVALİMANINDA KARŞILANDI



Başkan Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan hükûmetini temsilen Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve eşi Leyla Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Askerî Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören karşıladı.



Başkan Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar eşlik ediyor.

SONRAKİ DURAK BREZİLYA



Kasım ayındaki en kritik programlardan biri de Brezilya'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi. Erdoğan'ın 18-19 Kasım'da Rio'daki zirveye gitmesi planlanıyor. G20 zirvesinde Erdoğan'ın birçok liderle bir araya gelmesi bekleniyor.



Özellikle yeni ticari anlaşmalar ve Ortadoğu'da yükselen ateşin söndürülmesi bu görüşmelerde ele alınacak başlıklar arasında.