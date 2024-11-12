Afyonkarahisar'da hapis cezasıyla aranan bir şahıs tutuklandı
Afyonkarahisar’da kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde D.D., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.
Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.