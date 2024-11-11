Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ağaçlandırmada Avrupa birincisiyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı video mesajında, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün Türkiye, Türk milleti ve çevre için hayırlara vesile olmasını diledi.

"TÜRKİYE'Yİ ZÜMRÜT YEŞİLİ YAPACAĞIZ"

"Bizler, 'Yarın kıyamet kopacağını bilsen de elindeki fidanı toprağa dik.' diyen bir medeniyetin mensubuyuz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Ormanlarımızı atalarımızdan kalan bir miras değil, gelecek nesillerimizin bir emaneti olarak görüyoruz. Bu anlayışın toplumumuzda, özellikle de genç nesillerde yaygınlaşması amacıyla her yılın 11 Kasım tarihini Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettik. Türkiye'yi zümrüt yeşili bir ülke yapmak ve gelecek kuşaklara her açıdan daha güzel bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan, AK Parti iktidarının 23. yılına girildiğini belirterek, bu süreçte icraatın her alanı gibi ormanların korunması ve zenginleştirilmesinde de devrim niteliğinde adımlar atıldığını bildirdi.

"AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ"

"Geleceğe Nefes" sloganı ile başlatılan ağaçlandırma seferberliği ile 7 milyarın üzerinde fidanın toprakla buluşturulduğunu, orman varlığının yüzde 12 artırılarak 23,4 milyon hektara çıkarıldığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyoruz. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebeti ile 'Cumhuriyete Nefes' sloganıyla 81 ilimizde Cumhuriyet Ormanları'nı kurmuştuk. Bu yılın temasını ise bir yılı aşkın süredir Filistin'de devam eden soykırıma ve dünyanın çeşitli yerlerinden yükselen mazlum çığlıklarına bir kez daha dikkat çekmek için 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' olarak belirledik. Bugün dikeceğimiz fidanlar inanıyorum ki insanlığın ufkunu karartan bütün zulümlere, katliamlara, soykırımlara ve insanlık dışı saldırılara karşı bir umut olacaktır. Fidanlarımız Gazze'de şehit edilen kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm masum coğrafyalarda hayatını kaybeden insanların anısını yaşatacaktır.

FİDAN DİKMEYE DAVET ETTİ

İnsanlığa nefes olmak isteyen siz değerli vatandaşlarımızı ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında fidan dikmeye davet ediyorum. Etkinliğe katılacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nüzü kutluyorum. Yeşil vatanın korunması ve zenginleştirilmesi için gece gündüz çalışan ve orman yangınlarına karşı amansız bir mücadele yürüten Tarım ve Orman Bakanlığımızı, Orman Genel Müdürlüğümüz personelini, sivil toplum kuruluşlarımızı ve gönüllü vatandaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum, kalın sağlıcakla."