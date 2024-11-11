Başkan Erdoğan Suudi Arabistan’a gitti: İİT Ortak Zirvesi’ne katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanında (A Haber)

SELMAN İLE ANA GÜNDEM FİLİSTİN

Erdoğan ziyareti kapsamında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşecek. Görüşmede siyonist rejimin Filistin topraklarında yürüttüğü soykırım, bölgesel ve küresel konuların ele alınması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN UÇAĞI "CAN" HAREKET ETTİ

Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 08.45'te Suudi Arabistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Suudi Arabistan'a gitti.

SIRADAKİ DURAK AZERBAYCAN

Başkan Erdoğan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılımının ardından Azerbaycan'a geçecek.