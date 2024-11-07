Macaristan’da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi! Başkan Erdoğan katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi.

HAVALİMANINDA KARŞILANDI

Erdoğan'ı, Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı'nda, Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a geldi.

TÜRK-MACAR DOSTLUK ANLAŞMASININ 100. YILI



Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin ardından Macaristan'a gitti. Ülkeye Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılının kutlandığı dönemde gerçekleştirilen ziyarette ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor.



Macaristan Başbakanı Victor Orban ile da görüşmesi beklenen Erdoğan'ın bu görüşmede İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları üzerinden ateşkes ve İsrail'in durdurulmasına yönelik mesaj vermesi bekleniyor.

SONRAKİ DURAK SUUDİ ARABİSTAN

Başkan Erdoğan'ın 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev (X)

GARDAŞA ZİYARET: BM KONFERANSINA KATILACAK

Başkan Erdoğan'ın kasım ayında Azerbaycan'a da bir ziyaret yapması planlanıyor.



Erdoğan'ın 11-12 Kasım'da Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na katılması öngörülüyor.



Konferansta, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" dâhilinde bazı etkinliklerin düzenlenmesi için çalışma yapılıyor.



G-20 ZİRVESİ İÇİN ROTA BREZİLYA



Kasım ayındaki en kritik programlardan biri de Brezilya'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi. Erdoğan'ın 18-19 Kasım'da Rio'daki zirveye gitmesi planlanıyor. G20 zirvesinde Erdoğan'ın birçok liderle bir araya gelmesi bekleniyor.



Özellikle yeni ticari anlaşmalar ve Ortadoğu'da yükselen ateşin söndürülmesi bu görüşmelerde ele alınacak başlıklar arasında.