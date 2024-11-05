Narin Güran cinayetinde ilk duruşma yarın! Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu.

8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere kenarında bulundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

BAHTİYAR İTİRAF ETTİ

Gözaltındaki isimlerden Nevzat Bahtiyar, ilk ifadesinde Narin'i Eğertutmaz Deresi'ne kendisinin gömdüğünü itiraf etti. Bahtiyar, amca Salim Güran'ın cesedi saklaması için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini belirterek, "Cesedi araç içerisinde getirdi. Battaniyeye sarılıydı. Birlikte çuvala koyduk. Muhtar ayrıldı. Çuvalı kendi aracıma alıp daha sonra dere yatağına götürerek gömdüm" dedi. Ancak, Bahtiyar ikinci ifadesindeyse Salim Güran'ın kendisini ailesini öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti. Bahtiyar ifadesinin ardından 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla tutuklandı.

CESEDİN BULUNDUĞU YERE GİTMİŞ

İddianamede, Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gününün gecesinde araçla, cesedin bulunduğu yere gittiği tespiti yer aldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Amca Salim Güran'ın tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı odasının hemen yanındaki odaların da can güvenliği olmadığı gerekçesiyle boşaltıldığı öğrenildi. Amca Güran'ın odasının sağındaki ve solundaki odalarda kalan tutuklular başka bölümlerdeki odalara alındı.

MAHKEME HEYETİ TAVŞANTEPE KÖYÜ'NE GİDECEK

7 Kasım'da gerçekleşecek ilk duruşmanın ardından mahkeme heyetinin Tavşantepe Köyüne giderek küçük kızın öldürüldüğü evinde, evin çevresindeki ahır ve eklentilerinde keşif yapacağı bilgisine ulaşıldı.

Fotoğraf: İHA

ADLİYE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran davasının ilk duruşması öncesi adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bariyerler yerleştirildi.