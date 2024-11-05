Kırgızistan’da Erdoğan’a Manas Nişanı: Ata yurduna ziyaretimizi taçlandırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgizistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Diğer yandan Başkan Erdoğan'a Manas Nişanı takdim edildi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

19 ANLAŞMAYA İMZA

33 yıl önce Kırgız Cumhuriyetinin bağımsızlığı ilk tanıyan ülke olarak köklü bağlarımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. 2011 yılında tesis etmiş olduğumuz Stratejik Ortalık ilişkilerimizi biraz önce imzaladığımız belge ile kapsamlı stratejik güvenliğine yükselttik. İlişkilerimizi tüm detaylarıyla gözden geçirdik. 19 anlaşmayı bugün imzaladık. Ortak adımları değerlendirdik.

FETÖ İLE MÜCADELEDE TEŞEKKÜR

Değerli kardeşime FETÖ ile mücadelemize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın önümüzdeki zamanda da artacağına inanıyorum. Yatırımların karşılıklı teşviki ve iş insanlarımızın desteklenmesi konusunda yapılabilecekleri değerli kardeşimle ele aldık. Türk dostu devlet hastanesinin açılışını da gerçekleştireceğiz.

"ÇOK BOYUTLU İLİŞKİMİZ SÜRECEK"

Sayın Cumhurbaşkanı ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin ve Lübnan toprakları için görüşmelerimizde öne aldık. Çok boyutlu ilişkilerimizi Uluslararası teşkilatlarla da sürdürüyoruz.