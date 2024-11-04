Silahlı saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen, geçen temmuz ayında partisinden istifa etti. Bağımsız olarak görevini sürdüren Şen, sabah saatlerinde ilçe merkezinde Erdem Şen'nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Saldırıda 3 kişi, daha yaralandı.

BELEDİYE BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile diğer 3 kişi, ambulanslarl ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Şen ve diğer yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'deki hastanelere sevk edildi. Başkan Şen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden bir kare

ŞAHIS GÖZALTINDA

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralıların tedavisine devam edilmektedir" denildi.

Belediye Başkanı Hilmi Şen (sağda) ve saldırıyı gerçekleştiren Erdem Şen (solda)(İHA)

SALDIRGAN AKRABASI ÇIKTI

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e yönelik silahlı saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan Erdem Şen olduğu öğrenildi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, silahlı saldırıda ağır yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

MAKAM ARACINA KURŞUN YAĞMURU

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de detayları anlattı. Karaman, "Belediye başkanını bir süredir sosyal medyadan tehdit eden biri var. Kendisini işe almadığı için tehdit ediyormuş. Bu kişi bugün belediye başkanı TOKİ evlerinin yakınına 71 BB 401 plakalı makam aracıyla gittiği anda resmi plakalı araca saldırıda bulunuyor. Araçta 4 kişi var Hilmi Şen'in de aralarında bulunduğu 2 kişi ağır yaralanıyor. Belediye başkanı ve koruması ağır yaralı. Belediye başkanının entübe edildiği belirtiliyor. Bu kişi şu anda gözaltında. Mikail Çelikkol'un da vefat ettiğine ilişkin bende bilgi var. Vefat sayısı iki. Koruma galiba. Zaten iki ağır yaralı olduğunu söylemiştik." dedi.