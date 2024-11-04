Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İsrail ile ticareti tamamen durdurduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'na açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

İSEDAK'ın 40'ıncı oturumu münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Alınacak kararlarla çıkacak sonuçların İSEDAK üyesi ülkeler için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Geride bıraktığımız 40 yıl boyunca İSEDAK'ın kurumsal yapısının güçlendirilmesine katkı veren kardeşlerimizi şükranla anıyorum.

"NİCE BAŞARILARA İMZA ATTIK"

40 yıl süresince nice sıkıntıların üstesinden geldik. Hayal denilen, olmaz denilen nice başarıya beraberce imza attık. Bu platform zemininde ticari ve ekonomik münasebetlerimizi ileriye taşıdık. 40 yıl öncesine kıyasla her alanda çok iyi bir seviyedeyiz. Gelecek yıllarda çok daha iyi yerlerde olacağız. Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz de hayır olacaktır.

Son toplantımızdan bu yana tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için ağır imtihanlarla dolu yıl geçirdik. İslam coğrafyası tarihinde hiç olmadığı kadar kanla anılır hale geldi. Son asrın en vahşi soykırımlarından biri Gazze'de yaşandı. 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit düştü. Aynı saldırılarda 100 binden fazla Filistinli kardeşimiz yaralandı. 2 milyon insanı susuz, gıdasız, ilaçsız bırakıp sonra da ölümlerini sadece seyrettiler. Biz bu toplantıyı yaparken dahi Gazze ve Lübnan'da ümmetin çocukları ölmeye devam ediyor.

"GAZZE KAHRAMANCA DİRENİYOR"

Burada şunu söylemek durumundayım; 13 ay boyunca Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında çokça acı gördük. Bir insan bunu nasıl yapabilir, nasıl bu kadar alçalabilir ve alçaklaşabilir diye sorguladığımız sayısız habere rastladık. 1-2 yaşındaki bebeklerin keskin nişancılar tarafından hedef tahtası olarak kullanılması gibi barbarlıklarla yüreklerimiz dağlandı. Gazze'de kahramanlık, yiğitlik gördük. Batılı güçlerin sınırsız askeri, diplomatik desteğini arkasına alan gözü dönmüş ölüm makinesi karşısında Gazze'nin aslanlarının nasıl kahramanca direndiklerini gördük.

13 ay boyunca yaşamadıkları acı, zorluk, çile, zulüm neredeyse kalmadı. Ama buna rağmen Filistinli kardeşlerimiz onurlarından taviz vermedi. Özyurtlarında özgürce yaşama iradelerinden geri adım atmadı. Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler.

Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimiz tam olarak işte böyle bir ruhla mücadele ettiler. İşgalcilerin yüreklerine çökmüş çelikten duvar misali direnmeye devam ediyorlar.

Her türlü imkansızlığa ve yokluğa rağmen hayatları pahasına topraklarına sahip çıkan Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız sürdürdüğü bombardıman nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı giderek artıyor. (AA)

"EN FAZLA İNSANİ YARDIMI ULAŞTIRAN BİZİZ"

Türkiye olarak ilk günden beri İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında en kararlı duruşu sergileyen ülkelerden biriyiz. Siyonist lobinin şahsım ve ülkemizi hedef alan tehditlerine boyun eğmiyoruz. Kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. 85 bin tonun üzerinde insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdık. En fazla yardım ulaştıran ülke konumundayız.

"İSRAİL'LE TİCARİ İŞLEMLERİ TAMAMEN DURDURDUK"

İsrail'le ticari işlemleri tamamen durdurduk. 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduk. Soykırım suçlularının uluslararası hukuka hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz. BM başta olmak üzere hemen her uluslararası platformda tepkimizi açıkça ortaya koyduk.

İsrail kısa süre önce ajansın yasaklanması konusunda haddini aşan karar aldı. Üye ülkelerin artan baskıları karşısında ajansa daha fazla destek olması gerektiğine inanıyoruz. Siyonist saldırılara verilebilecek en güzel cevaplardan biri daha fazla devletin Filistin'i tanıması olacaktır. Tüm ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımı tekrarlıyorum.

Kalıcı çözümler üretmek için dayanışma ve birlikteliğimizi daha güçlü şekilde göstermeliyiz. Diğer türlü İsrail'in Gazze'de yaktığı, Lübnan'a taşıdığı ateşi tüm bölgeyi sarmasına engel olamayız.

Türkiye ve Filistin bayrakları (AA)

SİBER GÜVENLİK KONUSUNDA ORTAK PROJE

Küresel ekonominin yavaşladığı son yıllarda işbirliği çabamızın ehemmiyeti de artmaktadır. 2023 yılında yüzde 3,3 oranında büyüyen dünya ekonomisinin bu sene ve önümüzdeki sene de aynı oranda büyümesi öngörülüyor. Küresel enflasyonun henüz istenen seviyelere inmemesi gibi belirsizlikler baskı kuruyor.

Ortaya çıkan enerji ve arz güvenliği, navlun maliyetleri, tedarik zincirindeki sıkıntılar küresel mal ve hizmet ticaretini halen olumsuz etkiliyor. Hepimizi zorlayan bu karamsar tablonun üstesinden ancak işbirliğimizi güçlendirerek gelebiliriz. Üye ülkelerimiz arasındaki koordinasyonun ortak çözümler geliştirilmesi açısından kritik olduğu kanaatindeyim. Büyümeyi teşvik edebilir, küresel toparlanmanın hızlanmasına katkı sağlayabiliriz.

Bu sabah açılışını gerçekleştirdiğimiz Kudüs'e yönelik özel sergimiz de var. İSEDAK, Kudüs programı kapsamında yıl boyunca uygulanan projenin çıktılarına burada yer veriliyor.

Yeşil ekonomide kadınların öncü rolü konusundadır. Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi'nin girişimi sıfır atık projesine büyük önem veriyoruz. İslam dünyasının ilerlemesi ve kalkınması çağın ihtiyaçlarının uygun şekilde niteliklerinin artırılmasına bağlıdır.

Siber saldırılar ve veri ihlalleri konusunda bilgi ve becerilerin artırılması konusunda daha müteyakkız olmalıyız. Lübnan'a gerçekleştirilen terör eylemlerinde açıkça görüldü. Üye ülkelerin siber güvenlik konusunda daha fazla ortak proje geliştirmeye davet ediyorum.

İslami finansın dijitalleşmesini desteklememiz, finansal sistemlerimizin daha adil, şeffaf ve erişilebilir olmasını sağlayacaktır. 40'ıncı İSEDAK bakanlar toplantısının görüş alışverişinin temasının ödeme sistemlerinin dijital dönüşümü olmasını oldukça isabetli buluyorum.

Sistemin genişletilmesi ve derinleştirilmesi çabasına önem veriyoruz. Ticaret müzakereleri komitesi üçüncü bakanlar toplantısının sistemin yeni alanlarla genişletilmesinde güçlü zemin oluşturacağı kanaatindeyim.

İSEDAK Tahkim Merkezi'nin aktif şekilde çalışır hale gelmesinden memnuniyet duydum. İSEDAK, KOBİ programıyla küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında iş ağları oluşturarak ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz.