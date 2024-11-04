Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’e silahlı saldırı! Katili amcasının oğlu çıktı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki silahlı saldırıda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

HEM BAŞKAN HEM ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI

Şüpheli Erdem Şen ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Hilmi Şen (50), makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hilmi Şen ve şoförü Çelikkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Başkan Şen'in akrabası olduğu öğrenilen şüpheli Erdem Şen gözaltına alındı. 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

Hilmi Şen (sağda) ve Erdem Şen (Solda) (İHA)

KIRIKKALE VALİLİĞİ: ŞAHIS GÖZALTINDA

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'nin, Balışeyh'in başı sağ olsun. Bu sabah saat 10.00 civarı, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, ekibiyle beraber şantiye sahasına çalışmaya giderken fail tarafından önleri kesiliyor. Öncelikle bir kavga, akabinde silahlı kavgaya dönüşmesi neticesinde 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan Belediye Başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikayil arkadaşımız ağır yaralı olarak hastanemize sevk edilmiş ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Balişeyh'imizin Kırıkkale'mizin başı sağ olsun. Diğer üç yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor. Onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerimiz tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Suç aleti silahıyla birlikte. Tüm insanlarımızı itidale davet ediyoruz. Adli tahkikat başlamıştır. Başsavcımızın himayelerinde adli kolluk marifetiyle tüm tahkikat yapılacaktır."

Olayın ardından AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi hastaneye geldi.

Saldırının düzenlendiği makam arabası

MAKAM ARACINA KURŞUN YAĞMURU

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de detayları anlattı. Karaman, "Belediye başkanını bir süredir sosyal medyadan tehdit eden biri var. Kendisini işe almadığı için tehdit ediyormuş. Bu kişi bugün belediye başkanı TOKİ evlerinin yakınına 71 BB 401 plakalı makam aracıyla gittiği anda resmi plakalı araca saldırıda bulunuyor. Araçta 4 kişi var Hilmi Şen'in de aralarında bulunduğu 2 kişi ağır yaralanıyor. Belediye başkanı ve koruması ağır yaralı. Belediye başkanının entübe edildiği belirtiliyor. Bu kişi şu anda gözaltında. Mikail Çelikkol'un da vefat ettiğine ilişkin bende bilgi var. Vefat sayısı iki. Koruma galiba. Zaten iki ağır yaralı olduğunu söylemiştik." dedi.