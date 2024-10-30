Gözler AK Parti Grup Toplantısı’nda! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

SINIR ÖTESİNDE YENİ HAREKAT OLACAK MI?

Erdoğan'ın konuşmasında TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına değinmesi beklenirken, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarındaki son durumu da ele alması bekleniyor.

EKONOMİDE HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Başkan Erdoğan ekonomi gündemine de konuşmasında yer verecek. Tek haneli enflasyon, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuşmanın ana gündemlerinden biri olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇIKIŞI

Gazze'de katil İsrail tarafından yapılan katliamı da ele alacak olan Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı çıkışı yönelik değerlendirmelerde bulunacak.