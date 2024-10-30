CHP'den Çağlayan Adliyesi'ne "provokasyon" taşımacılığı! Otobüs kaldırdılar

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

REMZİ KARTAL'LA 14 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Ahmet Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. 694 kez PKK'lı teröristlerle görüştüğü, 14 kez de Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal ile irtibat kurduğu belirlendi..

ESENYURT BELEDİYESİ'NE KAYYUM KARARI

İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı.

CHP'LİLER VE PKK'NIN SİYASİ PARTİSİ DEM'DEN ÇAĞRI

Bunun üzerine Özer için CHP'liler ve PKK'nın siyasi partisi DEM, vatandaşları Çağlayan Adliyesi'nin önüne çağırdı.

PKK'nın siyasi partisi DEM, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in hukuksuzca gözaltına alınması ve belediyeye kayyum atama girişimleri halk iradesine darbedir. Kent uzlaşısıyla göreve gelen ve bütün Esenyurt halkını kucaklayan Ahmet Özer'i sahiplenmek için tüm halkımızı şuan İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'nin önüne çağırıyoruz.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise yaptığı poaylaşımda "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında yürütülen hukuksuz sürece karşı tüm örgütümüzü ve demokrasiden yana olan İstanbulluları Çağlayan Adliyesi'nin önünde bu hukuksuzluğa karşı çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.





Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek amacıyla Çağlayan Adliyesi ne gideceğini duyurdu.

CHP ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE "PROVOKASYON" TAŞIYOR

Öte yandan PKK terör örgütüne üyelik suçundan tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in talimatıyla Çağlayan Adliyesi'ne araç kaldırdığı ortaya çıktı.