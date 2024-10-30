Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Miili mücadelenin şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.

TUSAŞ'a alçakça bir terör saldırısı oldu. Milletimizin başı sağolsun.TUSAŞ çalışanlarını daha azimli gördüm. Özgüvenleri son derece yüksek.

2026'da 20 GÖKBEY envantere girecek.

Biz 1923'te sahneye ilk kez çıkmadık, yeniden çıktık.

Allah'ın izniyle bu meseleyi ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz.

Devlet Bey'in çağrısı tarihi bir fırsat. Cesur çıkışlarıyla daima tarihhe istikamet çizmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

29 EKİM MESAJI

Aziz milletim, değerli vekiller, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtası ile ekranları başında bizleri takip eden vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. 29 Ekim sevinci çeşitli tören ve etkinliklerle, büyük bir gururla yaşandı. Bayram sevincimizi paylaşan herkese, tüm liderlere buradan teşekkür ediyorum. Milli mücadelenin şehit ve gazilerini, tarihimiz boyunca vatan savunmasında kahramanca çarpışan tüm şehitlerimizi, tüm yiğit gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

"TUSAŞ ÇALIŞANLARINI DAHA AZİMLİ GÖRDÜM"

Geçen hafta Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından biri olan TUSAŞ'ın tesislerine yönelik alçakça bir terör saldırısı oldu. Bu saldırıda şehit düşen kardeşlerimize de rahmetler diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Dün TUSAŞ'ı ziyaret ettik, çalışanlarla kucaklaştık. Yerli milli helikopterimiz T625 GÖKBEY'in ilkini törenle Jandarma Genel Komutanlığı'mıza teslim ettik. Yıl sonu gelmeden iki GÖKBEY'i daha jandarmamıza teslim etmiş olacağız. 2026'da toplam 20 adet GÖKBEY helikopterimizin farklı kurumlarımıza teslimatını gerçekleştireceğiz. TUSAŞ çalışanlarımızı daha azimli gördüm, gözlerinde adeta bir adanmışlık duygusu vardı. Hainlere rağmen daha fazla üreterek, çalışarak şehit arkadaşlarının ruhlarını şad etmeyi sürdüreceklerine inanıyorum.

"CUMHURİYET BELLİ BİR KİTLENİN CUMHURİYETİ DEĞİL"

Cumhuriyet milletimizin ortak kararı olarak vücut bulmuştur. Cumhuriyet, belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, etnik kökenin Cumhuriyeti değildir. Bu Cumhuriyet, zenginin olduğu kadar yoksulun da Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet, Alevi'nin de Sünni'nin de Cumhuriyeti'dir. Sağın da solun da Cumhuriyeti'dir. Bu cumhuriyet, Türk'ün de, Kürt'ün de cumhuriyetidir. Bu cumhuriyet ben Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyım diyen Laz'ın, Çerkez'in, Rum'un yani herkesin cumhuriyetidir. Bu vatana bağlı kimsenin cumhuriyetle bir sorunu yoktur. Bu Cumhuriyet, 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşıyım' diyen vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyeti'dir. Bu Cumhuriyet hepimzin eseridir. Bu Cumhuriyet 85 milyonun tamamının Cumhuriyeti'dir.

"KARDEŞLİĞE EN BÜYÜK ZARARI VERDİLER"

Geçtiğimiz 1 asır boyunca yaşadığımız sorunlar, Cumhuriyet'ten değil, ona ihanet edenlerden kaynaklanmıştır. Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak ayrımcılık yaptılar, zulmettiler, ötekileştirdiler. Bu ülkenin huzuruna, birliğine, dirliğine, kardeşliğine en büyük zararı verdiler. Aziz milletimiz her şeyin farkında. Milletimiz tüm olumsuzluklara rağmen hem Cumhuriyet fikrine, hem de TBMM'ye sımsıkı sahip çıkmış, korumuş, kollamıştır.

"1923'TE TARİH SAHNESİNE İLK KEZ DEĞİL YENİDEN ÇIKTIK"

Şehitlerimizin kanından rengini alan al bayrağımızla, birliğimizin, kardeşliğimizin temel metni olan İstiklal Marşı'mızla cumhuriyet aydınlık geleceğimizdir. Cumhuriyet ruhunu korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Yakın coğrafyamızdaki bazı ülkeler aynı başarıyı gösteremediler. Osmanlı bakiyesi coğrafyada 1 asırdır kan, gözyaşı, savaş, çatışma dinmiyor. Türkiye de bu kaostan ister istemez etkileniyor. Hata şuradadır. Coğrafyamızdaki kaosa bakanlar, korkmuşlar, ürkmüşler, tedirgin olmuşlar ve cumhuriyetimize ürkek bir kuş muamelesi yapmışlardır. İç düşmanlar üretmeye yol açmıştır. Bu milletin her bir ferdi, özellikle gençlerimiz şunu iyi bilmeli. Türkiye sıradan bir devlet değildir. Biz 29 Ekim'de ilk defa tarih sahnesine çıkmış değil, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz. Kuşkusuz 29 Ekim çok önemlidir. Tarihin kritik bir dönüm noktasıdır ancak bu aziz millet, yüz yıllardır, bin yıllardır hem tarih sahnesinde var olan hem de tarih yazan, tarih yapan bir milletdir.