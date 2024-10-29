Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "29 Ekim Özel" Programı!

Son dakika... Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in 101. yılına özel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "29 Ekim Özel" programı resepsiyonuna katıldı.

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Külliye'de 29 Ekim programında Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Başkan Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"GÜÇLÜ BAŞLANGICIN ARİFESİNDEYİZ"

Biz milletçe birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkarsak ne terör örgütleri ne de onların iplerini tutan ağababaları bizi bölemeyecektir. Bu millet tarihin her döneminde maruz kaldığı saldırıların üstesinden gelmeyi başarmış asil bir millettir.

Bugün yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Yokluklar içinde yürüttüğümüz milli mücadeleyi nasıl başardıysak bu mücadeleyi de başaracağız. Türk milleti kadar kaderini devletiyle beraber görmüş başka bir millet yoktur.

"SORUNLARI HIZLA ÇÖZMEMİZ ŞART"

Başkan Erdoğan: Dünyada ve bölgemizde tarihi gelişmelerin yaşandığı yeniden yapılanma sürecinin aralandığı bir dönemdeyiz.

"BÜTÜNLEŞMEMİZ HAYATİ ÖNEMDE"

Başkan Erdoğan: Milli mücadelede hiç kimse yan yana yürüdüğü arkadaşına Kürt mü, Türk mü, Alevi mi diye sormadı

Ayrıntılar geliyor....