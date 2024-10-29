Başkan Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı belli oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku ile kutlanacak. Peki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gün boyu programında neler var? A Haber ekibinden Arzu Fidanverdi detayları aktardı...

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PROGRAMI

10:00 Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla videolu bir mesajda bulunacak.

11:00 Başkan Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

13:00 29 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul edecek.

15:30 TUSAŞ Merkez Yerleşke'de T625 Gökbey Helikopter Teslimat Töreni'ne katılacak.

19.00 Başkan Erdoğan 101. Yıl Hitabı ile 29 Ekim Özel Programı'nda millete seslenecek.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle bazı illerde yapılması planlanan konser ve eğlence programları iptal edilirken, diğer etkinlikler planlandığı gibi yapılacak. Kutlamalar kapsamında başkent Ankara'da geçit töreni düzenlenecek.

İstanbul'da SOLOTÜRK, İzmir'de ise Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu yapılacak. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından ise 29 gemi ile 29 liman ziyareti yapılacak. 29 Ekim'de devlet erkânının ilk adresi her yıl olduğu gibi Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkânı ile birlikte 29 Ekim etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak. Buradaki törenin ardından Beştepe'ye geçerek, tebrikleri kabul edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Beştepe'de resepsiyon ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda özel program düzenlenecek. Resepsiyona siyasiler, yabancı misyon şeflerinin yanı sıra milli sporcular ve sanatçılar davet edildi. Törene 2 binin üzerinde davetlinin katılması planlanıyor.