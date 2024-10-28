PKK'lı teröristlerin inleri yerle bir! 23 terörist daha öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatı sonrasında 23 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada "Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz." denildi. İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz." ifadelerine yer verildi.