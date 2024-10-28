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Kabine Toplantısı sona erdi! Gözler Başkan Erdoğan'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 16:01 Güncelleme: 28.10.2024 17:41
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Kabine Toplantısı sona erdi! Gözler Başkan Erdoğan’da

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan birazdan önemli açıklamalarda bulunacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

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