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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! İşte gündemdeki konu başlıkları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 16:01 Güncelleme: 28.10.2024 00:10
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! İşte gündemdeki konu başlıkları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. İsrail'in bölgedeki katliamları ve TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak. Ekonomideki son durum da toplantıda ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Külliye'de toplanması bekleniyor.

foto arşiv (A HABER)foto arşiv (A HABER)

TUSAŞ'A YÖNELİK HAİN SALDIRI MASADA

Kabinenin ana gündem maddesi terörle mücadele oluşturacak. TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik hain terör saldırısı kabinede değerlendirilecek.

foto arşiv (A HABER)foto arşiv (A HABER)

İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantının başlıkları arasında olacak. İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırıları da Ankara'nın yakın takibinde. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Ankara'dan tepkiler art arda geldi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınandı. "İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." açıklaması yapıldı. Bölgedeki gerilim, Türkiye'nin attığı ve atacağı adımlar kabinede ele alınacak.

foto arşiv (A HABER)foto arşiv (A HABER)

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER GÜNDEMDE

Kabinede, 2025 yılı bütçesi, orta vadeli programın yansımaları ve enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.

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