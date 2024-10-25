Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! 130 bininci konutun teslimi Başkan Erdoğan’dan...

Kahramanmaraşlı asrın felaketinde depremde evini kaybeden vatandaşlar yeniden ihya ve inşa ile birlikte yeni konutlarına kavuşmaya devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da 26 Ekim'de (yarın) 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek.

Yeni teslim edilenlerle birlikte 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170'e yükselecek.

12 NOKTAYA CANLI BAĞLANTI YAPILACAK

Saat 14.00'te Hatay Gülderen TOKİ şantiye alanında düzenlenecek törende, AFAD merkezi ile birlikte 12 noktaya canlı bağlantı yapılacak.

BAKAN KURUM, DEPREM BÖLGESİ FİLMİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi sosyal medya hesabından, deprem bölgesiyle ilgili filmi paylaştı.

Tamamlanan konutların gösterildiği filmde, Başkan Erdoğan'ın vatandaşlarla birlikte söylediği "Kardeşlerim, biz bir şeyi yapacağız dersek, yaparız" sözleri de yer aldı.