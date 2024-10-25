Başkan Erdoğan'dan BM'ye Gazze tepkisi! "Atalet içerisinde"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler (BM) Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 79. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, BM'ye düşen görevin her geçen gün arttığını vurgulayarak Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı'nın 79'uncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle BM Genel Sekreteri ve BM çalışanlarını tebrik etti.

BAŞKAN'DAN BM'YE GAZZE TEPKİSİ

Başkan Erdoğan, Gazze ve diğer çatışma bölgelerinde hayatını kaybeden BM görevlilerinin sayısının rekor düzeylere ulaştığını, barışı koruma misyonlarına saldırıldığı, Genel Sekreteri'nin "istenmeyen adam" dahi ilan edildiği bu günlerde teşkilatın kuruluş yıl dönümünü buruk bir şekilde idrak ettiğini ifade etti. Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Oysa, dünyanın dört bir yanındaki çatışmaların meydana getirdiği yıkım, giderek genişleyen ve derinleşen açlık ve yoksulluk hâli, dünyayı zehirli bir şekilde saran İslam ve yabancı düşmanlığı ile ırkçılık, Birleşmiş Milletler'e düşen görev ve sorumluluğu her geçen gün daha da arttırmaktadır. Bu sorumluluğun layıkıyla ifası, ancak Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi dâhil tüm temel organlarının işlevlerini yerine getirebilecekleri uygun şartların sağlanmasıyla mümkün olabilir."

"BM İNSANLIK ONURU KARŞISINDA ATALET İÇİNDE"

Türkiye'nin BM'nin etkili yapıya kavuşması için her türlü desteğe hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan "79 yıl önce bugün, gelecek kuşakları savaşlardan korumak üzere tesis edilen, Türkiye'nin de kurucuları arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler, bu amaçla en geniş yetkiyle donattığı organı olan Güvenlik Konseyi'nin, hem uluslararası hukuku hem insanlık onurunu ayaklar altına alan gelişmeler karşısındaki aczi nedeniyle maalesef atalet içerisindedir. " dedi ve mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Gazze soykırımını sona erdirecek adımları atamayan Güvenlik Konseyi, bu tutumuyla failleri cesaretlendirmekte, kurallara dayalı uluslararası sisteme olan inancı zedelemektedir. Ortadoğu'daki mevcut durum daha da yıkıcı, geniş çaplı bir krize dönüşmeden Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukukun gerektirdiği tedbirleri alarak uygulaması artık hayati önemdedir. Türkiye, çok taraflılığın mihenk taşı olarak addettiği Birleşmiş Milletler'in tekrar insanlığın umudu olması ve uluslararası sistemin çifte standartlardan arındırılmış adalet anlayışı, eşitlik ile dayanışma ilkeleri temelinde etkili bir yapıya kavuşturulması için her türlü çabaya destek vermeye hazırdır.

Teşkilat çatısı altında yürütülen arabuluculuğa, ihtilafları önlemeye ve barışı korumaya, terörle mücadeleye, göçün idaresine, sürdürülebilirliğe ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler ile Medeniyetler İttifakı gibi girişimlere somut katkılarda bulunmaya devam etmekte kararlıyız. İstanbul başta olmak üzere, ülkemizde artan BM mevcudiyeti de, BM'yle pekişen işbirliğimizin somut tezahürlerindendir.

24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü tebrik ederek görevleri başında hayatını kaybeden BM çalışanlarını saygıyla anan Erdoğan, Teşkilatın 79'uncu kuruluş yıl dönümünün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.