Katilin oğlu Yair Netanyahu'dan skandal! Türkiye'yi "soykırım"la suçladı

Dün Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı düzenlendi. 5 kişinin şehit olduğu terör saldırı sonrası MİT tarafından Suriye ve Irak'ta hain PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlenerek 2'si üst düzey olmak üzere toplamda 59 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRÜN STRATEJİK NOKTALARI HEDEF ALINDI

MİT tarafından, söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

TERÖRE NEFES ALDIRILMAYACAK!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri yer aldı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarına aralıksız devam edeceği mesajı verildi.

Yair Netanyahu'nun o skandal paylaşımı | Görüntü-A Haber

KATİLİN OĞLU TERÖRİSTLERE SALDIRIDAN RAHATSIZ OLDU

Bu saldırılar sonrası Gazze ve Lübnan'da soykırım düzenleyen katil Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan skandal paylaşımlar geldi. Daha önce de pek çok kez Türkiye'yi hedef alan paylaşımlar yapan katilin oğlu Yair Netanyahu saldırılardan rahatsız oldu.

Yair Netanyahu'nun o skandal paylaşımı | Görüntü-A Haber

Sosyal medya hesabından skandal paylaşımlar yapan Yair Netanyahu, "Kürtlere yönelik Türk soykırımı, Kürdistan'ı Türk işgalinden kurtarın." gibi ifadeler kullanarak Türkiye'yi suçladı.