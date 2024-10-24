İstanbul’da Güvenlik Zirvesi! Ana gündem TUSAŞ’a terör saldırısı | Başkan Erdoğan liderlik ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan ayrıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GÜVENLİK ZİRVESİ

Başkan Erdoğan'ın, BRICS zirvesi dönüşü İstanbul'da güvenlik zirvesi yapacağı öğrenildi.

KRİTİK ZİRVE BAŞLADI

Başkan Erdoğan liderliğinde TUSAŞ gündemli Güvenlik Zirvesi başladı





KİMLER KATILIYOR?

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletlişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katılıyor.

"ALÇAKÇA BİR SALDIRIDIR"

Öte yandan hatırlanacağı üzere dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve 'Tam Bağımsız Türkiye' idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır." açıklamasında bulundu.



Erdoğan, "Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır." dedi.