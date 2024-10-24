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İşgalci İsrail'den bir katliam daha! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 21:45
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İşgalci İsrail’den bir katliam daha! Ölü ve yaralılar var

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda 150’den fazla kişi öldü ve yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda 150'den fazla kişi öldü ve yaralandı

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