Başkan Erdoğan da katılacak! BRICS’te son gün

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde 3. ve son güne girildi. Zirveye son gününde Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Küresel Güney'i teslil eden yaklaşık 40 ülkeden delegelerin ve çok taraflı kuruluşların başkanlarının da katılacağı öğrenildi. Zirvenin son gününde BRICS kapsamında Outreach/BRICS Plus formatındaki genel oturum yapılacak.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Toplantı şeklinde gerçekleştirilecek ve yemek masası etrafında devam edecek istişarelerde, küresel ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, çatışmaların barışçıl çözümü ve terörle mücadele konularının ele alınması bekleniyor.



PUTIN BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir basın toplantısı düzenleyerek BRICS Zirvesi'nin sonuçlarını paylaşıp gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.