Alman gazetesi Bild'ten "BRICS" yalanı! Türkiye hakkındaki o iddialara yalanlama

Türkiye hakkında sık sık asılsız ve yalan haberler yapan Bild yine yalan yanlış bir habere imza attı. "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" haberleri DMM tarafından yalanlandı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

"İTİBAR ETMEYİN" UYARISI

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda diğer ülkelerin üyelik süreci gündeme gelmemiştir.

Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan'ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."