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Alman gazetesi Bild'ten "BRICS" yalanı! Türkiye hakkındaki o iddialara yalanlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 21:37 Güncelleme: 24.10.2024 22:18
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Alman gazetesi Bild’ten BRICS yalanı! Türkiye hakkındaki o iddialara yalanlama

Daha önce de pek çok kez Türkiye hakkında yalan haberler yapan Alman gazetesi Bild, bu kez Türkiye'Nin BRICS'e üyeliği hakkında bir iddia da bulundu. Yapılan haberde, Hindistan’ın Türkiye’nin Pakistan ile olan ilişkilerini bahane ederek veto kararı aldığı yer aldı. Bild’in bu iddialarına İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” iddiası doğru değildir" denildi.

Türkiye hakkında sık sık asılsız ve yalan haberler yapan Bild yine yalan yanlış bir habere imza attı. "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" haberleri DMM tarafından yalanlandı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi" iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

"İTİBAR ETMEYİN" UYARISI

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu'nda diğer ülkelerin üyelik süreci gündeme gelmemiştir.

Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan'ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

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