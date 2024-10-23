TUSAŞ’a terör saldırısında kan donduran detaylar! Çift görüntüsü veren teröristler taksiciyi yolda infaz etmiş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) terör saldırısı Türkiye'nin gündemine oturdu.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TUSAŞ'a yapılan saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

KAN DONDURAN DETAYLAR

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.

TAKSİ DURAĞINA BASKIN DÜZENLENMİŞ

İddiaya göre saat 15:00 sıralarında kendilerine çift görüntüsü veren iki terörist, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) 12 kilometre uzaklıkta bulunan 3 kardeşin işlettiği Kazan Arslan Taksi durağına gelerek, şehir merkezine gitmek istediklerini söyledi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ ARKA KOLTUKTA ÖLÜ BULUNDU

Yapılan araştırmada 06 JMT 07 plakalı aracı kullanan Murat Arslan'ın durakta olmadığı belirlendi.

TERÖRİSTLERDEN KANLI PLAN! ÇİFT GÖRÜNTÜSÜ VERMİŞ

Teröristlerin saat 15:00 sıralarında kendilerine çift görüntüsü vererek el ele durağa geldikleri ve sırt çantalarıyla birlikte şehir merkezine gitmek istediklerini belirterek taksiye bindikleri ortaya çıktı.

TERÖRİSTLER TAKSİCİYİ YOLDA İNFAZ ETTİLER

Erkek terörist Murat Arslan'ın yanına kadın terörist ise arka koltuğa oturdu. Kadın terörist tenha bir bölgede sigara içme bahanesiyle aracı durdurup çantadan çıkardığı silahla taksi şoförü Arslan'ı infaz etti.

TERÖRİSTLER ETRAFA GELİŞİ GÜZEL ATEŞ EDEREK İÇERİYE DOĞRU İLERLEDİ

Arslan'ı arka koltuğa yatıran erkek terörist direksiyon başına geçerek yola devam etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) önünde inen teröristler etrafa gelişi güzel ateş ederek içeriye doğru ilerledi. Diğer terörist ise giriş kapısına bombalı saldırı düzenledi.