TUSAŞ’a terör saldırısı! Yaralıların durumu nasıl? Bakan Yerlikaya’dan önemli açıklamalar

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş önemli açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz, 5 şehitten birinin taksi şoförü olduğunu belirterek "Diğer şehitlerimiz TUSAŞ görevlisi" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu ise 22 yaralıdan 3'ünün taburcu olduğunu 1'inin ise durumunun kritik oldğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaralılara ilişkin açıklamasında "22 yaralıdan 7'si özel harekattan. Durumları iyi. Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...