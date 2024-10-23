Sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 4 zanlı yakalandı
İstanbul'da FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medyada örgüt propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık kararının ardından aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelileri yakalandı.
İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.
Savcılık, aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.