Başkan Erdoğan’dan TUSAŞ’a terör saldırısına tepki! 4 şehidimiz var saldırıyı lanetliyorum

Son dakika.... Başkan Erdoğan, BRICS Zirvesi için Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'a geldi. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu.





PUTIN'DEN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan'la görüşmesinde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti. Putin açıklamasında, "Türkiye'ye başsağlığı dilemek istiyorum. TUSAŞ'ta gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Kazan EXPO'daki görüşmenin basına açık kısmında, BRICS Zirvesi Genişletilmiş Liderler Oturumu'na daveti ve ev sahipliği için Putin'e teşekkür etti, Astana'daki görüşmenin ardından Putin ile yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Putin'in, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye dileklerine teşekkür eden Erdoğan, "4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu vesilesiyle cuma günü İstanbul'da olduğunu anımsatan Erdoğan, "Artık siz değerli dostumu da en kısa zamanda Türkiye'de görelim istiyorum." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabaların sürdüğünü aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu hususta bir mekanizma tesis edilmesi maksadıyla hazine ve maliye bakanlıklarımız, merkez bankalarımız temas halinde. Ticaret bakanlıklarımız arasında da bir kurumlar arası çalışma başlatıldı. Yaptırım kapsamında yer almayan, ticari açıdan risk arz etmeyen ürünlerden oluşan bir listeyi geçen hafta heyetinize ilettik. Liste üzerinde mutabık kalınmasının ardından ödemeler için nasıl bir platform geliştirileceğine odaklanılacak."