Enes Kanter FETO’yu rüyasında görmüş | Örgütün yeni lideri mi olmak istiyor?

Türk milletine kumpas kuran, darbe planlayan, alçak emelleri için suikastlar gerçekleştirilmesi talimatlarını veren teröristbaşı hain Fetullah Gülen ABD'de geberdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son hali (AA)

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütte yerine kimin geçeceği tartışmaları gündeme gelirken Enes Kanter de sosyal medya hesabından alçak Gülen için bir mesaj paylaştı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve manevi oğlu Enes Kanter

FETÖ'NÜN LİDERİ Mİ OLMAK İSTİYOR?

Fetullah Gülen'in kendisine babadan, aileden, bir hocadan daha yakın olduğunu ifade eden Kanter, bu dünyada her şeyini kaybettiğini belirterek terörist elebaşını rüyasında gördüğünü iddia etti. FETÖ elebaşı Gülen ile bir fotoğrafını paylaşan Kanter "Emanetin emanetimizdir ey yiğit Hocam" notunu düştü. Ayrıca "Kutsal emanetini yerde bırakmayacağım" yönünde ifadeler kullanan Kanter'in bu sözleri FETÖ'nün yeni lideri olmak istediği şeklinde yorumlandı.

İŞTE HAİNİN MANEVİ OĞLU KANTER'İN PAYLAŞIMI

FETÖ'cü Kanter yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emanetin Emanetimizdir Ey Yiğit Hocam!

O kutsal emanetini yerde

Bırakmayacağım!

Bırakmayacağız!

Bıraktırmayacağız!

Devam...

Vallahide

Billahide

Tallahide

DEVAM...

Sen, bana bir babadan, bir aileden, bir Hocadan daha yakındın. Sana daha söylemediğim, paylaşmadığım, anlatmadığım, soramadığım o kadar çok duygularım, hayallerim vardı ki.

Artık bu dünya da herşeyini kaybettin ey Enes, bana daha ne ihtiyaç var derken bile yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce.

Seni her ziyaretimdeki tebessümünü, dokunmadık gönül, girilmedik ev, tutulmadık el bırakma diyişini, ulaşılmadık Hizmet eri, ziyaret edilmedik okul-yurt- müessese bırakma diyişini,

yüzüne tebessüm koymadığın minik bırakma diyişini, Selamımı ulaştırmadık belde bırakma diyişini ve tam yanından ayrılırken "Devam Enes bey" diyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım, unutturmayacağım. 1938-∞ Devam..."