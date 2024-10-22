Başkan Erdoğan: Terörün olmadığı bir Türkiye inşa edelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞIMARAN VE BÖBÜRLENEN BİR KADRO DEĞİLİZ"

Büyük ve güçlü Türkiye'nin bayraktarlığını yapan kardeşime her birine hizmetleri, gayretleri için kalpten teşekkür ediyorum. AK Parti olarak biz şımaran, böbürlenen milletin teveccühünü yanlış yorumlayan bir kadro asla değiliz. Şunu herkes bilsin ki biz millete hizmet için yola koyulan millete hizmet ettikçe büyüyen bir siyasi partiyiz. Önümüzdeki ay Türkiye'yi yönetme görevini devralışının 22'inci yılını kutluyoruz.

Gün oldu bürokratik oligarşi ile mücadele ettik. Vesayete, mahyaya, çeteye, terör örgütlerine, statükonun bekçiliğine soyunan güç odaklarına hiçbir zaman baş eğmedik.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"FETÖ'CÜ ALÇAKLARA 15 TEMMUZ'DA HAD BİLDİRDİK"

Gezi olaylarında sokak terörü ile darbe yapmaya kalktılar demokrasimize sıkı sıkıya sahip çıktık. 7 Şubat MİT krizi ile ardından 17-25 Aralık girişimi ile seçilmiş hükümete operasyon çektiler, hiçbirisine teslim olmadık.

15 Temmuz gecesi sinsice, namussuzca millete kurşun sıkan FETÖ'cü alçaklara aziz milletimizle sırt sırta vererek hadlerini bildirdik.

Biz darbecilere meydanı dar ettik. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır dedik. Darbecilerin hainlerin gözünü kan ve nefret bürümüş haysiyet fukaralarını tekmilini birden bozguna uğrattık.

15 Temmuz destanı (AA)

'MİLLETE MEMLEKETE BEDEL ÖDETTİRMEDİK'

Zaferlerimizle birlikte tevazumuzu da büyüttük. Halka arasına mesafe koyanlardan asla olmadık. Milletimizin çizdiği rotadan bir an olsun sapmadık, ayrılmadık. Bu zorlu mücadele özellikle zorlu mücadele boyunca kendimiz bedel ödesek dahi millete ve memlekete bedel ödettirmedik.

BETÜL ÖNDEROĞLU'NA BAŞ SAĞLIĞI

Tabi afetlerde kaybettiğimiz nice yol arkadaşlarımız oldu. Her ölüm gibi bu arkadaşlarımızın bu kardeşlerimizin vefatları da erkendi, zamansızdı, yüreklerimize kor bir ateş saldı. Rabbim hepsine rahmet eylesin diyorum. Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyemiz Betül Önderoğlu'na Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi yüksek bir şuurla insanlara örnek olacak bir teslimiyet içinde bizlere yakışan asil bir dava ahlakıyla Türkiye'ye hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Her birinize mücadelenize verdiğiniz samimi destek için şükranlarımı sunuyorum.

Rabbime şahsıma sizlerle yol ve dava arkadaşları bahşettiği için bir kez daha hamd ediyorum.

"İBLİSLER GİBİ ONURSUZ ÖLDÜ"

Milletin çocuklarını hizmet diyerek himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur.

Bu hainler tüm uğraşlarımız rağmen emrinde oldukları ağa babalarını eteğine yapışarak Türk adaletinden kaçmayı başardılar. İşledikleri suçların, döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler. İlahi adaletten kaçamayacaklardır.

Biliyor ve inanıyoruz ki Allah'ın cezalandırması çetindir. Rabbimiz bu ülkeye, bu millete yaptığı kötülüklerin ve verdiği zararların hesabını bu hainlerden tek tek soracaktır. Biz de devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Devletimizin tüm kurumlarının nefesi ister yurt içinde ister dünyanın en ücra köşesinde olsun FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacağız.

Teröristbaşı Fetullah Gülen (AA)

"AK PARTİ ÇATISI ALTINDA BENCİLLİĞE YER YOKTUR"

Görevi devreden arkadaşlarımız partimize olan hizmetleri ve fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür ediyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. Kongre maratonumuzu hep ola geldiği üzere bir bayrak yarışı anlayışı ile sürdüreceğimize inanıyorum. Şunu tüm teşkilatımıza hatırlatmak istiyorum. Biz sadece vizyon, gayret, ufuk ve hizmet bakımından değil, dava ahlakı ve dava arkadaşlığı bakımından da siyasi rakiplerimizden farklıyız, özel bir siyasi hareketiz. AK Parti çatısı altında bencilliğe yer yoktur.

"PARTİMİZ NE KADAR GÜÇLÜYSE TÜRKİYE'DE GÜÇLÜDÜR"

İlk günden beri nasıl hırsı kibri elaniyeti, sen-ben kavgasını kapımıza yaklaştırmadıysak bundan sonra da benliğimiz, nefsimizi, enaniyetimizi gerekirse ayaklar altına alarak yolumuza devam edeceğiz.

Fitne için, nifak için, AK Parti'nin sağlam, sarsılmaz ve yıkılmaz kalesinde gedik açmak için pusuda bekleyenleri kesinlikle sevindirmeyeceğiz. Tüm umutları AK Parti'nin zayıflamasına bağlayan siyaset tüccarlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız. Tek bir arkadaşımızı dahi dışlamayacak, bir olacak, birlik olacak saflarımızı daha da sıklaştıracağız.

Eski yeni, genç yaşlı demeden bu ülke, bu bayrak için aşkla çalışmayı sürdüreceğiz. Dün merkez karar yürütme kurulu toplantımızda söyledim. Partimiz ve ittifakımız ne kadar güçlüyse defalarca gördük ki Türkiye'de güçlüdür.

"İÇ CEPHEMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ"

Yüzünü ülkemize çevirmiş milyonların umudunu omuzladığınızı bir an olsun unutmamanızı rica ediyorum. Parti ve ittifak olarak son bir yılda üst üste yaşanan seçimler sebebiyle gerilen siyasi atmosferi dağıtmaya, buna yönelik adımlar atıyoruz. Sandığın ufukta görünmediği önümüzdeki 3.5 yıllık süreyi ülkemiz açısından bir icraat seferberliğine dönüştürmenin çabasındayız. Bölgemiz son derece sancılı bir dönemden geçerken, haritalar yeniden kanla çizilmek istenirken, İsrail'in Gazze'de yaktığı yangın sınırlarımıza yaklaşırken, iç cephemizi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. 85 milyona gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım, gür olalım diyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

"GERİLİM VE SOKAK SİYASETİ TÜM ÜLKEYE KAYBETTİRECEKTİR"

Türkiye ortak paydasında 85 milyon bir araya gelebilelim istiyoruz. Yıllardır ideoloji üzerinden milletimizin arasına nefret tohumu saçanların şaibeli bir kurultay süreci ile de olsa bir köşeye atılması Türkiye'nin birlik ve dirliği noktasında değerli bir kazanımdır. Temennimiz yıllar yılı muhalefeti esir alan çirkin dilin sahipleri ile birlikte artık terk edilmesi, siyasette yeni bir sayfanın açılmasıdır. Milletimizin siyasi aktörlerden beklentisi de bu yöndedir. Coğrafyamızın içinde bulunduğu tehlikeli konjonktür siyasetçi olarak hepimizi ağırbaşlı davranmaya teşvik etmektedir. Gerilim ve sokak siyaseti sadece buna tevessül edenlere değil tüm ülkeye ve millete kaybettirecektir.

Doğru bulmadığımız hususları elbette eleştireceğiz. Bize güvenen insanların hak ve hukukunu elbette savunacağız. Partimize ve hükümetimize yönelik saldırıların elbette cevabını vereceğiz.

TERÖRÜN OLMADIĞI TÜRKİYE VURGUSU

Haksızlık, hukuksuzluk, küstahlık karşısında kesinlikle sessiz kalamayız, istiklal marşımızla sorunu olanlara eyvallah demeyiz. İster baro olsun, ister avukat olsun, ister siyasetçi, ister gazeteci kılıklı terörist seviciler olsun, şiddeti övenlere, yeleğine silahı, terörü alarak siyaset yapanlara müsamaha ile yaklaşamayız. Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Siyaset kurumu Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve topyekün millet olarak hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz.

2002 yılı sonunda ülkeyi yönetim mesuliyetini üstlendiğimizde hizmet alanlarımızı, sağlık, eğitim, adalet ve emniyet olarak belirledik. Bugüne kadar da bu hassasiyetimizden kesinlikle taviz vermedik, bilhassa sağlık alanında gerçekten kötü bir Türkiye tablosu devralmıştık. Hastane bulunsa doktor bulunmuyor, doktor bulunsa ilaç bulunmuyor. İlaç buldunuz bu sefer satın alacak para bulunmuyor. Hastane yatak sayımız 164 bin iken şu an 182 bini nitelikli toplam 270 bin yatağımız var.

'TÜM KARDEŞLERİMİZİN BİRİNCİ SINIF SAĞLIK HİZMETİ ALMASINI TEMİN EDİYORUZ'

Pek çok başlıkta ilave ücret ödemeden özel sağlık kuruluşlarında vatandaşımızın hizmet almasının önünü açtık. Tekrar söylüyorum. Tüm bu süreç boyunca gayemiz, ister devlet hastanesi ister özel hastane olsun, milletimize en iyi sağlık hizmetinin sağlanmasıydı. İlk defa bizim uygulamaya aldığımız evde sağlık hizmetleriyle 2.6 milyon vatandaşımızın ayağına sağlık hizmeti götürüyoruz. Tüm kardeşlerimizin birinci sınıf sağlık hizmeti almasını temin ediyoruz.

SAĞLIK TURİZMİNDEN 3 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE GELİR

Öyle bir noktaya geldik ki sadece kendi insanımıza değil dünyanın bir çok ülkesinden milyonlarca turiste de sağlık hizmeti veriyoruz. 2023 yılında 1.6 milyon kişi şifasını ülkemizde aradı, sağlığını Türk hekimlere emanet etti. Sağlık turizminden ülkemiz 3 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

KILIÇDAROĞLU'NA: AYNEN KENDİSİNE İADE EDİYORUM

Bürokratik kariyerinde SSK'yı batırmak dışında hiçbir başarısı olmayan bir çapsızın sosyal medyadan savurduğu hakaretleri buradan aynen kendisine iade ediyorum. Bu ülkede sağlık hizmetleri ile ilgili konuşacak en son kişi Kılıçdaroğlu'dur.

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI

Sağlık Bakanlığımız ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz harekete geçiyor. Çete teknik ve fiziki takibi alınıyor, sorumluların üzerine kararlılıkla gidiliyor. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde çete üyelerine operasyon yapılarak elebaşları tutuklanıyor.

Dosya kapsamında 47 şüpheliden 22'si şu an cezaevinde, soruşturmanın adli boyutunda bunlar yaşanırken, Sağlık Bakanlığımız Tekirdağ'da bir hastaneyi kapatıyor, İstanbul'da 9 hastanenin ruhsatı iptal ediliyor. Hepsi ile ilgili adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılıyor. Muhalefetin ve muhalif medyanın Türk ordusuna kimyasal silah atıldığı iddiasını atan tabipler odasına el ele verip utanmadan sağlık sistemimizi, sağlık çalışanlarımızı hedef alması ülkemiz siyaseti ve basını adına büyük bir şuursuzluktur.

"SAĞLIK ORDUMUZU KİMSE TÖHMET ALTINDA BIRAKAMAZ"

Bir avuç haysiyetsiz sebebiyle doktoru, hemşiresi, hasta bakıcısı, teknikeri, asistanı hocasıyla yaklaşık 1.5 milyon insanımızın çalıştığı sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz.

"İŞLEDİKLERİ SUÇLARI EN AĞIR BİÇİMDE SORULACAKTIR"

Ortada para hırsı ile 12 evladımızın canına kast eden insanlık müsvettesi bir çete vardır. Bölücü terör örgütü sempatizanalarının içinde olduğu bu çete devletimizin, vatandaşlarımız daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağladığı imkanları istismar ederek böyle alçakla bir vahşeti gerçekleştirmiştir. Devletimiz harekete geçmiş, gereken her türlü adımı atmıştır. Böyle bir barbarlığı yapanlardan işledikleri suçları en ağır biçimde hukuk önünde sorulacaktır.

Cumhurbaşkanı olarak ben de konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim. Görüşmede kendilerine gerekli talimatları çok net bir biçimde verdim. Bir kez daha evlatlarını kaybeden ailelerimize başsağlığı diliyorum. Özel sağlık kuruluşlarımızın ücretlendirme politikalarıyla ilgili vatandaşlarımızdan çok sık şikayetler alıyoruz. Artık eski Türkiye'de kaldığını düşündüğümüz sağlık sistemine zarar veren kötü alışkanlıklardan yeniden nüksetmeye başladığına dair hasta yakınlarımızdan serzenişlerde bulunuyoruz. Üstüne kararlılıkla gideceğimizin bilinmesini istiyorum.

"BRICS İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Gözünü para hırsı bürümüş fırsatçıların içeriden veya dışarıdan sistemi sabote etmesine izin vermeyeceğiz. Son olarak inşallah yarın Rusya Federasyonu Başkanı Putin'in davetine icabetle Tataristan'ın Kazan şehrine gideceğiz. Kazan'da BRICS zirvesi kapsamında düzenlenecek genişletilmiş liderler oturumuna iştirak edeceğiz. Türkiye gibi G20 üyesi olan BRİCS ülkeleri dünya yüzölçümünün yüzde 30'unu nüfusunun yüzde 45'ini ihtiva ediyor. Dünya petrol üretiminin yüzde 40'ı mal ihracatının yüzde 25'i küreel ticaretin 5'te 2'si bu ülkeler tarafından gerçekleştiriliyor. Sadece bu veriler bile BRICS platformunun önemini ortaya koymaktadır. BRICS ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz.