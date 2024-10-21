Teröristbaşı öldü örgütte kaos başladı! Gülen'in cesedi ne olacak? "Örgüt için tartışmada son sözü CIA söyleyecek"

FETÖ'cü hesaplar ve haber siteleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. FETÖ yayın organları tarafından yapılan açıklamada Fetullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede dün gece hayatını kaybettiği belirtildi. Terörist elebaşının ölmesinin ardından gözler örgüte çevrildi.

Kimin başa geçip geçmeyeceği tartışma konusu olurken örgüt içinde bazı isimlerin yönetim tartışmasına girdiği iddia edildi. Tüm bu tartışmalar sürerken örgütün yeni liderinin kim olacağı merak konusu oldu. Öte yandan FETÖ'nün Pensilvanya'daki çiftliğindeki gizemli mezarlıkta oldukça dikkat çekti.

GİZEMLİ MEZARLIĞA MI GÖMÜLECEK?

Mezarlıkta kimlerin bulunduğu veya FETÖ elebaşının gömülüp gömülmeyeceği sorusuna uzman isimler A Haber ekranlarında önemli yanıtlar verdi. Peki, FETÖ ne olacak? FETÖ'nün yeni örgüt lideri kim olacak?

Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Muhtemelen o zaman gördüğüm fotoğraflarda FETÖ'ye ortadaki yerin ayrıldığı gibi bir iddia vardı. Buraya kimin gömüldüğü bilinmiyor ama buraya kendi ileri gelenleri gördükleri ya da yurt dışına gömülmesine müsaade etmedikleri, güvenlik sebebiyle kimlik sebebiyle. Ya da daha ileri gidecek olursak Birilerinin ortadan kaldırılıp buraya gömüldüğü desem şaşırtıcı olmaz.

"FETÖ'NÜN MEZARINI KİMSE BİLMEYECEK"

Doç. Dr. Kemal Olçar: Mezarı kimse tarafından bilinmeyecek. İç dinamitlerine bırakılmayacak kadar ciddi bir mesele. Böyle bir sembolik anıt veya gizemli bir mezar, Said Nursi'nin mezarı gibi böyle bir olgu üzerinden ölüsünden de istifadeyle içteki elemanları diri tutmaya çalışacaklardır. Sadece Türkiye'de FETÖ tanınıyor, diğer ülkelerde çok tanınmıyor. Kapatılmayan Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika gruplarında Balkanlar'da özellikle hala aktif çalışıyorlar. Hatta Kosova'da Amerikan Hastanesi adı altında bir hastane var. FETÖ'cüler işletiyor şuanda.

"MESİH KİMLİĞİ ATFEDİLİYOR"

Hatta onlardan 6 tanesi 3-4 sene önce operasyonla yakalanıp getirildi. Amerika bana böyle bir ulvi kişilik kazanarak, bir şekilde yine onların takdirine mazhar olacak bir kişi haline getireceklerdir. Hatta bugün bir yerde duydum hatırlamıyorum nerede olduğunu, 13. İmam kimliği, Mesih kimliği atfediliyor çünkü ölümsüzleştirilmeye çalışılıyor.

"SON SÖZÜ CIA SÖYLEYECEK"

"ABD tarafından da birçok bölgede özellikle operasyon için kullanılıyor, böyle bir örgütü lağvetmezsiniz. İçerideki o mücadele iç mücadele onlar kavgasını etsin nihayetinde son sözü yine CIA, Pentagon söyleyecek."