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Bakan Yerlikaya Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden şahsın yakalandığını duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2024 22:05 Güncelleme: 18.10.2024 22:14
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Bakan Yerlikaya Atatürk ve Başkan Erdoğan’a hakaret eden şahsın yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, "Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir şahsın Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret ettiği belirlenmiştir.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) propagandası da yapan bu şahsın 20 yaşındaki M. H. Y. olduğu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir.

Şahıs, Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alınmış, şahsa ait dijital materyallere el konulmuştur .

Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız.

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