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Dışişleri'nden 'tahliye' açıklaması: 169 Türk vatandaşı Lübnan'dan ayrılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2024 09:19
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Dışişleri’nden ’tahliye’ açıklaması: 169 Türk vatandaşı Lübnan’dan ayrılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçağı, 169 yolcu ile saat 09.00'da Beyrut'tan havalanacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçağı, 169 yolcu ile saat 09.00'da Beyrut'tan havalanacak.

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