Ticaret Bakanı Ömer Bolat İsrail ile ticaret meselesini grafiklerle açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, A Haber canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bolat, Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e karşı uluslararası alanda yaptırım çağrısı yapan Başkan Erdoğan ve hükümete karşı seçimlerden önce "İsrail'le ticaret artıyor" diye yalan furyası başladığına dikkat çekerek Tel Aviv yönetiminin açıkladığı rakamları baz alan CHP'ye sert tepki gösterdi.

Bakan Bolat'ı açıklamaları şöyle:

"1946'da yeşil renk olan Filistin, beyaz noktalar İsrail-Yahudi toplumu o zaman İsrail yok. Yahudi toplumunun yaşadığı yerler. Cumhurbaşkanımız bu meşhur haritayı BM'de herkesin gözüne sokarcasına gösterdi. BM 1947'de parçalanma bölünme planını Güvenlik Konseyi bir karar kabul ediliyor. Şu beyazlar İsrail toprakları yüzde 55'i oluşturuyor. Yeşil noktalar Filistin kurulacak, Filistin toprakları olarak ayırılıyor. Bu da yüzde 45'i oluşturuyor. Daha öncede bütün bunlar Osmanlı döneminde bizim kontrolümüz altındaydı. 1949-1967 arasında sürekli arda çatışmalar devam ediyor. İsrail şurada kıyı başını tuttuktan sonra sürekli terör örgütleri vasıtasıyla Arap-Filistinli kardeşlerimizi yerlerinden ederek ittire ittire 1967 savaşından önce o 6 gün burada Kudüs Filistin tarafındaydık. Komple Doğu ve Batı Kudüs'ü olarak burası yekpare bir Batı Şeria bölgesi. Burası da Gazze bölgesiydi. Burada iki liman var. Hayfa limanı ve Aşdod limanı. Güney'de Hayfa, Kuzey'de başkent Tel Aviv'de burada. 2008'den sonra günümüzde olan olan süreçte baktığımızda buradaki yeşil renkli Filistin toprakları parça parça ayrılmış. Cepler halinde oluyor. İsrail hepsinin aralarına kendi yerleşim bölgelerini koyuyor. Dışardan getirdikleri göçmenleri buralara yerleştiriyor. Gazze'de Filistin devletinin ağırlığı var. Hamas yönetimince yönetiliyordu. Doğu Kudüs Müslümanları çoğunlukta olduğu yer, Batı Kudüs ise Yahudilerin çoğunlukta olduğu bir yer. Gazze'deki Filistinlilerin toplam nüfusu 5.5 milyonda fazla. Buna karşı şu beyazlık alanda görülen İsrail topraklarındaki nüfus ise 9.7 milyon ancak onunda 2.2 milyonu İsrail vatandaşı olan Araplar yani Filistinliler. Onlar işgalden sonra oralarda kalmışlar. Ve orada hayatlarına devam ettiriyorlar. Bunu niye söyledim. Ticaret konusuna açıklık getirmek için söyledim.

7 Ekim olayları başladıktan sonra İsrail önce hava bombardımanı ile Gazze'yi 3-4 hafta maalesef bombaladı. Çok büyük can kayıpları yaşandı. Ondan sonra kara harekâtına girdi. Ortalığı yakmaya yıkmaya devam etti. Ve bugün itibariyle 42 bin 542 kadar şehit var. 100 bine yakın yarlı var. Ancak Yıkıntıların ardından da 8-10 bin kadar vefatların olduğu söyleniyor. Türkiye Cumhuriyeti ne yaptı? Filistinlilerin öldürülmesini bombalanmasını şehit edilmesi önlemek için büyük bir başaından itibaren büüyk bir baskı uygulamaya çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişlerimiz, İçişlerimiz ateşkes için büyük bire çaba sarf etmeye başladılar. Uluslararası platformları harekete geçirmek için gayret ediyoruz. Hala da bu devam ediyor. Lahey'de Uluslarası Adalet Divan'ında İsrail'in soykırımla ile suçlanması davası başlandı. Biz bütün belge ve bilgileri oraya sunduk. Ayrıca müdahil olma talebinde bulunduk. İsrail soykırımla suçlandı. Güvenlik Koonseyi'nde yaz başında ateşkes kararı çıktı. ABD veto etmedi. Fakat İsrail durmadı. Biz Türkiye olarak başından itibaren bu diplomatik baskı çabalarımızın yanında MısIr'ın El-Ariş limanı üzerinden Refah kapısından Gazze'deki kardeşlerimize yardımlarımız ulaştırmaya çalıştık. Yaralılar hastaları el-Ariş üzerinde Türkiye'ye getirdik. Bugüne kadar 84 bin gıda ve sağlık gereçlerini Gazze'ye sokmayı başardık.



Bu arda 5.5 milyon insan var. Burada hayat devam ediyor. Bizim ticaretimiz azaldıkça yalan furyası başlamaya başladı. 9 Nisan'a kadar aldığımız ambargo kararına kadar bizim ticaretimiz yüzde 30 civarında azalma gösterdi. İlk nokta 2022 yılı bu bölgenin tamamına ihracatımız, 2.5 milyar dolar ithalatımız yani 9.5 milyar dolarlık bir ticaret var. İthalatçılarda var buradan ithalat yapanlar. Onlar Filistin'den çok direkt İsrail'den mal alanlardı. Bu anlamda 2023'te 7 Ekim'den önceki son 3 ayda ticaretimizde yüzde 40 civarında azalma olunca bizim ihracatımız 5.5 milyar dolara geriledi. İthalatımızda 2 milyar dolara geriledi. Filistin dahil bu bölgenin tamamı için. Fakat o arada yerel seçim yaklaşıyordu. Ocak ayında, "Yok İsrail'e ticaret artmaya başladı" yalanı söylendi. Hâlbuki seçimlerden önce "İsrail'le ticaret artıyor" diye yalan furyası başladı. Bizde Ticaret Bakanlığı olarak her yalanın karşısında bu azalan ithalat ve ihracat rakamlarını ortaya koyduk. Ama seçim yaklaştığı için İsrail'e karşı meydan okuyan ve bütün dünyada Filistinlilerin adeta en önde gelen umudu olan Türkiye'nin politikasını seçimleri öncesi yıpratma gayesiyle bu konuda yalanlar artmaya başladı. İşte Türkiye savunma sanayi ihracatı yapıyor. Silah satıyor. Yalanı seçimlerden birkaç hafta önce konuşuldu. Bunu belli İsrail çevrelerinden beslenen özellikle yurt dışına kaçan bazı troller vurguluyorlar.

CHP İSRAİL'İN YALANLARIYLA AÇIKLAMA YAPIYOR

Gerçek şu Filistin'le olan ticarete yazılan rakam bizim istatistiklerimizde Filistin'e direkt kodla yazıldığı için artmaya başladı. Daha önce neydi bütün ticaret İsrail üzerine yazılıyordu. Şimdi Filistin'e yazılınca, "Filistin'e gönderilen mallar aslında İsrail'e gönderiliyor, İsrail'le ticaret devam ediyor" yalanına, tezviratına devam ediyor aynı çevreler. Ana muhalefetin sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı'nın açıklaması var, "İsrail İstatistik Enstitüsü'nün rakamlarına göre" diyor. Yani Türkiye'yi değil kendisine referans olarak İsrail'i alıyor. Çünkü İsrail buradan gelen ürünleri burada yine kendi istatistiğine yazıyor. Yazınca sanki Türkiye'den İsrail'le ticaret yapıyormuş gibi bir algı yapıyor ve bunu da bu çevrelere servis ediyor. Utanılacak acınacak bir durum ki Filistin'in tek umudu olan sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk hükümetini değil, İsrail'den gelen haberlerle bu yalan ve tezviratı yapıyorlar.