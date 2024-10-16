Malatya Valiliği duyurdu! Malatya’da okullar yarın tatil mi?

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan bugün saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi.

Konu ile ilgili Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17.10.2024 (Perşembe) tarihinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.