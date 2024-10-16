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Malatya Valiliği duyurdu! Malatya'da okullar yarın tatil mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 21:47 Güncelleme: 16.10.2024 22:29
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Malatya Valiliği duyurdu! Malatya’da okullar yarın tatil mi?

Malatya Valiliği, 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün verilen aranın yarın da devam edeceğini duyurdu.

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan bugün saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi.

Konu ile ilgili Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17.10.2024 (Perşembe) tarihinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Malatyada 5,9 büyüklüğünde depremMalatyada 5,9 büyüklüğünde deprem

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