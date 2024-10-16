İBB’den tepki çeken hamle: Uzunçayır’daki mescidi yıkıp kaldırdılar

İBB yönetimi, Yenikapı, Cevizlibağ, Mecidiyeköy'deki metrobüs mescitlerinin ardından bu kez de Uzunçayır durağında bulunan mescidi tamamen yıkarak kaldırdı.

5 YIL ARANIN ARDINDAN YIKILDI

Yıkılan mescit alanın etrafı 6 yıldır devam eden Yaya Üst Gecidi projesine dahil edilerek kapatıldı. 2019 yılında üst geçit yenileme projesi kapsamında kapatılan Uzunçayır Metrobüs mescidi, aradan geçen 5 yılın ardından yıkıldı.

AK PARTİ DÖNEMİNDE GÜN BOYU İBADETE AÇIKTI

AK Parti döneminde vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için İstanbul Kadıköy'deki Uzunçayır metrobüs durağının yanında faaliyete geçirilen mescid gün boyu ibadete açıktı.

"TALEP OLMASI HALİNDE..."

Daha önce bölgede bulunan güvenlik görevlilerine kepenklerin neden kapalı olduğunu soran vatandaşlara, "Talep olması halinde açıldığı, onun dışındaki saatlerde mescitlerin kapalı olduğu" bilgisi verilmişti.

ESNAF TEPKİLİ: APAR TOPAR ETRAFINI KAPATTILAR

Mescidin çevresindeki esnaf ise daha önce mescidin gün boyu açık olduğunu ancak geçen süre içerisinde mescidin tamamen kapatıldığını belirtti.

SABAH'a konuşan vatandaşlar, "Mescit uzun süredir kapalı. Uzunçayır metrobüs, D100 ve metro bağlantısı olan bu alan yoğun insan sirkülasyonu olan bir yer ve özellikle uzun süren yolculuklarda önemli bir ihtiyacı gideriyordu. İlk önce talep halinde açıyorlardı. Ancak 2 ay önce burayı yıkıp tamamen kaldırdılar ve apar topar da etrafı kapatıldı. Buraya geçici olarak insanlara hizmet maksadıyla kabin WC-abdesthane ile konteynerdan mescit konulabilirdi. Ama maalesef o da yapılmadı. Buradaki çalışmalar da 6 yıldır devam ediyor. Her yıl açılışı yapılacak diye duyuruluyor ancak bir gelişme yoktur. Ayda 3-4 milyondan fazla kişi buradan geçiyor. İnşallah yeni projede buraya eskisi gibi bir mescide yer verilir" ifadelerini kullandı.