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Başkan Erdoğan'dan taksi durağı ziyareti! Vatandaşlarla sohbet etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 22:01 Güncelleme: 15.10.2024 22:03
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Başkan Erdoğan’dan taksi durağı ziyareti! Vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana Taksi Durağı'nı ziyaret ederek, taksici esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana Taksi Durağı'nı ziyaret ederek, taksici esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti.

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