Başkan Erdoğan’dan taksi durağı ziyareti! Vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'nın Dikmen semtinde bulunan Hatça Ana Taksi Durağı'nı ziyaret ederek, taksici esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti.

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