Kritik Kabine Toplantısı başladı! Şiddet ve cinayet olayları masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de düzenlenen Kabine Toplantısı'na liderlik ediyor. Kritik toplantıda Gazze ve Lübnan'daki gelişmelerin yanı sıra ekonomide atılacak adımlar da ele alınacak. Ayrıca toplantıda son günlerde artan şiddet ve cinayet olayları da masada olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değişimi sinyali verdiği Kabine Toplantısı başladı.
9'NCU YARGI PAKETİ
Toplumda oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için atılması gereken adımlar, yeni infaz yasası ile ilgili çalışmalarda son durum ve 9'ncu yargı paketinde gelinen nokta Kabine üyeleriyle değerlendirilecek.
ANA GÜNDEM GAZZE VE LÜBNAN
Beştepe'deki zirvede ana gündem Gazze ve Lübnan'daki gelişmeler olacak. Diğer yandan katil İsrail'in savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek.
Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda katil İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler ele alınacak.
HİLELİ GIDA KONUSU MASADA
Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş ürünleri listesini güncellemiş, ürünlerinde sahtekârlık yapan firmaları ifşa etmişti. Kabine'de tağşiş yapan firmalara verilecek ceza miktarlarında herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da tartışılacak.
TERÖRLE MÜCADELE DE MASADA
Toplantıda terörle mücadelede son durum değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile atılacak adımlar görüşülecek.
BALKAN ZİYARETLERİ DE ELE ALINACAK
Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alınacak. Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, ziyaretine ilişkin Kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
EKONOMİ DE ANA GÜNDEM MADDESİ
Toplantıda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da Kabine'nin önemli başlıkları arasında.