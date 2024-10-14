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Kritik Kabine Toplantısı başladı! Şiddet ve cinayet olayları masada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2024 06:30 Güncelleme: 14.10.2024 16:17
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Kritik Kabine Toplantısı başladı! Şiddet ve cinayet olayları masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de düzenlenen Kabine Toplantısı'na liderlik ediyor. Kritik toplantıda Gazze ve Lübnan'daki gelişmelerin yanı sıra ekonomide atılacak adımlar da ele alınacak. Ayrıca toplantıda son günlerde artan şiddet ve cinayet olayları da masada olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın değişimi sinyali verdiği Kabine Toplantısı başladı.

fotoğraf: AAfotoğraf: AA

9'NCU YARGI PAKETİ

Toplumda oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için atılması gereken adımlar, yeni infaz yasası ile ilgili çalışmalarda son durum ve 9'ncu yargı paketinde gelinen nokta Kabine üyeleriyle değerlendirilecek.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

ANA GÜNDEM GAZZE VE LÜBNAN

Beştepe'deki zirvede ana gündem Gazze ve Lübnan'daki gelişmeler olacak. Diğer yandan katil İsrail'in savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda katil İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler ele alınacak.

HİLELİ GIDA KONUSU MASADA

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş ürünleri listesini güncellemiş, ürünlerinde sahtekârlık yapan firmaları ifşa etmişti. Kabine'de tağşiş yapan firmalara verilecek ceza miktarlarında herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da tartışılacak.

fotoğraf: AAfotoğraf: AA

TERÖRLE MÜCADELE DE MASADA

Toplantıda terörle mücadelede son durum değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile atılacak adımlar görüşülecek.

BALKAN ZİYARETLERİ DE ELE ALINACAK

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alınacak. Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, ziyaretine ilişkin Kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

EKONOMİ DE ANA GÜNDEM MADDESİ

Toplantıda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da Kabine'nin önemli başlıkları arasında.

Kabine toplantısı başladıKabine toplantısı başladı KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

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