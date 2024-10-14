Gözler Başkan Erdoğan’da! Kabine sonrası ne mesaj verecek?

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün yapılacak.

ANA GÜNDEM GAZZE VE LÜBNAN

Beştepe'deki zirvede ana gündem Gazze ve Lübnan'daki gelişmeler olacak. Diğer yandan katil İsrail'in savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar görüşülecek.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda katil İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak (AA)

TERÖRLE MÜCADELE DE MASADA

Toplantıda terörle mücadelede son durum değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlar ile atılacak adımlar görüşülecek.

BALKAN ZİYARETLERİ DE ELE ALINACAK

Kabine toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da ele alınacak. Arnavutluk ve Sırbistan'ı ziyaret eden Erdoğan'ın, ziyaretine ilişkin Kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Türk lirası (AA)

EKONOMİ DE ANA GÜNDEM MADDESİ

Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda atılan adımlar değerlendirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası üzerinde durulacak. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.