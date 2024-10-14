CANLI | Başkan Erdoğan’dan Kaymakamlık Kursu Kura Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR:

Değerli kaymakam adaylarımız, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyesine, milletin evine hoş geldiniz. Bizleri bir araya getiren İçişleri Bakanı'mız ve ekibine teşekkür ediyorum. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Her biriniz Türkiye'ye hizmet etmek üzere yola revan olmanın heyecanını yaşıyorsunuz.

Tüm ilçelerimiz bizim için önemlidir ve birinci sınıf hizmeti almaya layıktır. Küçük büyük, gelişmiş geri kalmış ayrımına gitmemenizi rica ediyorum. Ülkemize sığınan bir çarelere kardeşlik görevimizi ifa etmek de görevimizdir. Mağdurların feryadına kulak tıkamak Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz. Sizden bu noktada hassasiyet ve özveri bekliyorum.