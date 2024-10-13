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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2024 14:29 Güncelleme: 13.10.2024 14:39
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda pek çok konu masada olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sunum yapacak. Meclis gündemine gelecek yargı paketi konusunda da son durum ele alınacak. İsrail'in saldırıları bölgedeki son gelişmeler de Kabine'nin konusu olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde yarın toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda son günlerde artan şiddet olayları ele alınacak.

KABİNE YOĞUN GÜNDEMLE TOPLANIYOR

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE SUNUMU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak. Sunumun ana başlıkları aile danışmanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele ve bu konudaki sosyal risk haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar olacak.

Meclis gündemine gelecek olan yargı paketinde de gelinen son aşama konuşulacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı (A HABER ARŞİV)Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı (A HABER ARŞİV)

BÖLGEDEKİ SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

İsrail'in uyguladığı soykırım ve işgal politikası ele alınacak. Bölgedeki son durum ve olası gelişmeler değerlendirilecek. Bu kapsamda terörle mücadele öne çıkan başlık olacak.

Yurt içi ve yurt dışında yapılan operasyonlar görüşülecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (A HABER ARŞİV)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (A HABER ARŞİV)

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK

Ekonomideki gelişmeler de Kabine Toplantısı'nda ele alınacak en önemli başlıklardan olacak. Enflasyon, yatırım, istihdamda gelinen son durum konuşulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının gıda denetimlerindeki çalışmaları da masada olacak.

Kabine Toplantısı'nın bitiminde Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek, tüm başlıklarla ilgili ayrıntılı değerlendirmede bulunacak.

Kabine yoğun gündemle toplanıyorKabine yoğun gündemle toplanıyor KABİNE YOĞUN GÜNDEMLE TOPLANIYOR

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