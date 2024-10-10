Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk ve Sırbistan’a ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak.

Başkan Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Rama (AA ARŞİV)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-11 Ekimi kapsayacak ziyaretlerdeki görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında, her iki ülkede de mevkidaşlarıyla tesis edilmiş yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantılarına başkanlık edecek.

NAMAZGAH CAMİSİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılımıyla finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü (AA ARŞİV)



BAŞKAN ERDOĞAN, SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC İLE İŞ FORUMUNA KATILACAK

Daha sonra Belgrad'a geçecek Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak.

Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

ORTA DOĞU MASADA

Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.