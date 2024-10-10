Başkan Erdoğan resmi ziyaret için Arnavutluk’ta! İkinci durak Sırbistan olacak

Resmi ziyarette bulunmak üzere Arnavutluk'a gelen Başkan Erdoğan, törenle karşılandı. Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Sırbistan'a da geçecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 10-11 Ekimi kapsayacak ziyaretlerdeki görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor. Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında, her iki ülkede de mevkidaşlarıyla tesis edilmiş yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantılarına başkanlık edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi.

Başkan Erdoğan, Tiran Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku, Dışişleri Bakanı Igli Hasani, İçişleri Bakanı Ervin Hoxha, Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Devlet Protokolü Genel Müdürü Mamica Toska, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve diğer yetkililer tarafından törenle karşılandı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME BAŞLADI

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne hareket etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Arnavutluk'a geldi.

Başkan Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere eşi Emine Erdoğan ile özel uçak ʺTURʺ ile Arnavutluk'un başkenti Tiran'a vardı. (AA)

NAMAZGAH CAMİSİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılımıyla finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

BAŞKAN ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC İLE İŞ FORUMUNA KATILACAK

Daha sonra Belgrad'a geçecek Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak. Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.