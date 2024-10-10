Balkanların en büyüğü: Namazgah Camii | İbadete açılıyor
Türkiye'nin verdiği destekle 2015 yılında Arnavutluk'ta yapımına başlanan Namazgah Camii, bugün Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile ibadete açılıyor. Aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği camii Balkanlar'ın en büyüğü olacak. Caminin 4 adet 50 metre yüksekliğinde minaresi ve 35 metre yüksekliğinde kubbesi bulunuyor. Başkan Erdoğan, Tiran’da Namazgah Camisi'nin açılışına katılıyor.
Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan ve Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edilen Namazgah Camisi görüntülendi.
BAŞKAN ERDOĞAN NAMAZGAH CAMİSİ'NİN AÇILIŞINA KATILIYOR
Başkan Erdoğan, Tiran'da Namazgah Camisi'nin açılışına katılıyor.
10 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDECEK
Caminin, 4 adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor. Cami 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunacak.
BALKANLARIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
Büyük bir açılışla hizmete girecek olan Namazgah Camii'ne, 2024 Ezanı güzel okuma Türkiye birincisi Enes Baştür imam olarak atandı. Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan Namazgah Camii, Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edildi.
Camide, dört adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor. Cami, hem içeride hem de dışarıda toplam 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunacak.
SADECE CAMİİ DEĞİL SOSYAL MERKEZ
Cami, sadece ibadet mekanı olarak değil, aynı zamanda bir sosyal merkez olarak da hizmet verecek. Bünyesinde bir kültür merkezi, kütüphane, sergi salonu, konferans salonu ve Kur'an okulu gibi alanlar barındırıyor. Caminin yanında bir "Birlikte Yaşama Müzesi" de kurulacak.
Caminin, yalnızca bir ibadet yeri olmanın ötesinde, Tiran'ın kültürel ve sosyal yapısında da önemli bir yere sahip olması bekleniyor.