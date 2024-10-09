Ankara 1. Sulh ceza hakimliği kararıyla Discord'a erişim engeli getirildi.

"ÇOCUKLARIMIZI İNTERNETİN SUÇ TEŞKİL EDEN ZARARLI YAYINLARINDAN KORUMAKTA KARARLIYIZ"



Bakan Tunç, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Tunç'un X hesabından yaptığı paylaşım (X)

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Discord'a erişim engeli getirdiğini duyurdu.

Bakan Tunç'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız.



Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz."

RUSYA'DA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede kısıtlandığı belirtildi

DİSCORD RUSYA'DA YASALARI İHLAL ETTİ

Rus TASS haber ajansına göre, Roskomnadzor basın servisinden yapılan açıklamada, Discord mesajlaşma uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, bu amaçlarla vatandaşların kandırıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı kaydedilen açıklamada, bu gerekçelerle uygulamaya engelleme kararı getirildiği ifade edildi.