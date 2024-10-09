CANLI | Başkan Erdoğan: İsrail siyonist bir terör örgütüdür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Recai Kutan'ın vefatı: Milli görüş hareketinin çınarıydı, rahmetle yad ediyorum.

6-8 ekim olayları: Kayıplarımızı üzerinden 100 yıl geçse bile unutamayız.

Elde silahla siyaset yapılmaz. Sırtını dağa yaslayanlara yer yok.

Suçlulara tutuklamalar kolaylaştırılacak. Onlarca suç aynı olanlar aramızda dolaşamayacak.

Ayrıntılar geliyor...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

"RECAİ KUTAN MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN ÇINARIYDI"

Sözlerimin hemen başında, geçtiğimiz günlerde büyük bir sel felaketiyle sarsılan Bosna Hersek halkına buradan geçmiş olsun temennilerimizi iletiyorum. Su baskınları sonucunda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum.

Felaket haberini alır almaz AFAD'ımızı, Kızılay'ımızı, TİKA'mızı hemen harekete geçirdik. Evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden, maddi zarara uğrayan kardeşlerimizin yaralarını sarmak için elimizden geleni yaptık ve yapıyoruz. Pazar günü Ulaştırma Bakanımız hem Boşnak halkıyla dayanışmamızı göstermek hem de durumu yerinde incelemek üzere sel bölgesine intikal etti. Bosnalı kardeşlerimizi bugüne kadar olduğu gibi Allah'ın izniyle bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Merhum Aliya'nın son nefesini vermeden hemen önce hastane odasında elimizi tutarak bizlere bıraktığı emanete en güzel şekilde sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

Pazartesi günü ebediyete irtihal eden rahmetli Erbakan hocamızın yol ve dava arkadaşı, milletvekili ve bakan olarak ülkemize ve milletimize çok kıymetli hizmetlerde bulunmuş, Milli Görüş hareketinin çınarlarından Recai Kutan ağabeyi de burada rahmetle yad ediyorum. Beyefendi kişiliği, mütevazı tavrı, ali cenaplığı, çalışkanlığı ve davasına olan sarsılmaz bağlılığıyla Recai Kutan her zaman hayırla anılacaktır. İnşallah biz de kendisini daima özlemle ve şükranla yad edeceğiz. Rabb'im kendisini cennet-i cemailiyle müşerref eylesin.

Recai Kutan (AA)

"YASİN BÖRÜ'YE YAPILAN CANİLİĞİ UNUTMAYIZ"

Dün 6-8 Ekim olaylarının 10. yıl dönümüydü. Kobani bahanesiyle kışkırtılan bu menfur olaylarda 2 emniyet görevlimiz şehit oldu. 35 kişi hayatını kaybetti. 761 insanımızda yaralandı. Olaylar sonucunda çok sayıda ev, iş yeri, okul, kütüphane ve kültür merkezi zarar gördü. İhtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarına yapılan canilikleri unutamayız. 6-8 Ekim olaylarında rolü olanlar mahkemelerde hesabını vermiş, cezaya çarptırılmıştır.

"ELDE SİLAHLA SİYASET YAPILMAZ"

O dönem emperyalistlerin bölgesel planlarına alet olanlar bu olaylarla yüzleşme cesaretlerini hala gösteremedi. 6-8 Ekim olaylarına oy uğruna şaşı bakan dönemin CHP yönetimi henüz nedamet göstermedi. Şiddete ve teröre asla yer olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Elde silahla siyaset yapılmaz. Türkiye Yüzyılı'nda şiddetle arasına mesafe koyan anlayışa elbette yer vardır ama sırtını dağa yaslayan terör siyasetine asla yer yoktur.

İsrail Başbakanı Netanyahu (AA)

"NETANYAHU HAYALLER GÖRMEKTE"

İsrail'in 7 Ekim'den beri gerçekleştirdiği katliamlarda 50 bin kardeşimiz şehit edildi. Milyonlarca insan yerlerinden edildi. Gün geçtikçe katliamın maddi ve manevi faturası kabarıyor, savaşın diğer ülkelere yayılma tehlikesi büyüyor. Hemen her gün yeni bir eşiğin aşıldığı bu gerilimi çok yakından takip ediyor, tüm tedbirleri alıyoruz. Ülkemizi şimdiye kadar bölgesel gerilimlerden hep uzak tuttuk. Netanyahu ve cinayet şebekesi hayaller görmekte ve çok tehlikeli bir maceraya atılmaktadır. Türkiye ne yapılmak istendiğinin farkındadır. Nihai hedefin neresi olduğunu da görüyoruz.

Başkan Erdoğan (sağda) Özgür Özel (solda) (AA)

"ÖZEL'DEN DAHA OLGUN BİR TAVIR BEKLERDİK"

Her iki bakanımız da idrak kapıları açık olanlar için fotoğrafı tüm netliğiyle ortaya koydu. CHP Genel Başkanının yaptığı açıklamaları esefle karşıladık. Özel ucuz polemik peşinde koşuyor. Sayın Özel'den daha olgun bir tavır beklerdik. Daha düne kadar PYD ile ilgili çok iyimser cümleler kuranlara bazı gerçekleri anlatamayacağımızın bilincindeyiz. Biz Türkiye'nin güvenliğinden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bölgemiz ve topraklarımız üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.