Başkan Erdoğan imzaladı! HSK atamaları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre Hakimler ve Savcıar Kurulu'na (HSK) bazı atamalar yapıldı.

9 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete

İŞTE ATANAN İSİMLER

Listede 3 isim yer alıyor. Buna göre Kürşat Boyvat Sinop Ayancık Hakimliği'ne, Nihan Özden Şırnak Beytüşşebap Hakimliği'ne ve Ebru Kilit Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.