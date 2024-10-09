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Başkan Erdoğan imzaladı! HSK atamaları Resmi Gazete'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 00:38 Güncelleme: 09.10.2024 00:39
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Başkan Erdoğan imzaladı! HSK atamaları Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) bazı atamalar yapıldı. İşte atama listesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre Hakimler ve Savcıar Kurulu'na (HSK) bazı atamalar yapıldı.

9 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete9 Ekim 2024 tarihli Resmi Gazete

İŞTE ATANAN İSİMLER

Listede 3 isim yer alıyor. Buna göre Kürşat Boyvat Sinop Ayancık Hakimliği'ne, Nihan Özden Şırnak Beytüşşebap Hakimliği'ne ve Ebru Kilit Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

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